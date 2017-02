Torcedor atingido no rosto perde a visão

Três torcedores feridos após os confrontos que antecederam o clássico entre Botafogo e Flamengo, domingo, no Estádio Nilton Santos, seguem hospitalizados, dois deles em estado grave. Um dos feridos, que é torcedor rubro-negro e está internado no Hospital Memorial, perdeu a visão de um dos olhos após ter sido atingido no rosto por um tiro. Outras duas vítimas estão no Hospital Salgado Filho, para onde foram levados oito feridos (cinco receberam alta) – Diego Silva Santos, de 28 anos, não resistiu e faleceu ainda no domingo.

Dos dois que permanecem no Salgado Filho, um está em estado gravíssimo e outro em situação estável, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde. O primeiro respira com ajuda de aparelhos e está internado em uma unidade semi-intensiva. O outro torcedor passou por cirurgia e se recupera na enfermaria da unidade. Familiares do ferido que segue no Memorial não autorizaram o hospital a passar informações sobre o quadro de saúde.

