Tiroteio volta a interromper circulação de trens

Um intenso tiroteio no Jacarezinho, na Zona Norte, voltou a interromper pela segunda vez na manhã desta terça-feira, o funcionamento do ramal Belford Roxo da Super Via. A segunda interrupção ocorreu por volta das 9h30 e às 10h45 a operação de trens voltou ao normal.

O ramal está funcionando apenas entre as estações Belford Roxo e Del Castilho e as estações Central, Triagem e Jacarezinho não estão funcionando por medidas de segurança.

Segundo a Polícia Militar, homens do Comando de Operações Especiais – COE (Bope, Choque e BAC) realizaram uma operação na comunidade de Manguinhos, que fica em frente ao Jacarezinho, no início desta manhã. Só em 2017, esta é a terceira vez que o funcionamento dos trens é afetado por conta de tiroteios.