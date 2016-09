Tiroteio na porta do Jornal Hora H

Dois criminosos em um Honda Fit DX CVT 2015/2016 cinza, suposto produto de roubo, desceram do veículo e renderam dois policiais militares em uma tentativa de assalto às 10h52 desta segunda-feira na porta do Jornal Hora H, em Nova Iguaçu.

Os PMs foram identificados como Giles silva e Souza lotados no 24º Batalhão de Polícia Militar (Queimados). Ao reagirem, um dos agentes foi baleado com um tiro na perna e outro na barriga. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) conhecido como Hospital da Posse e não corre risco de vida. A ação foi registrada pela câmera de segurança do jornal.