Tiroteio e perseguição provoca pânico

Por volta de 20h da última quinta-feira, bandidos teriam roubado um Fiat Palio na Rua Alayde de Sousa Belém. A PM, acionada, iniciou um cerco pela região e conseguiu localizar os bandidos, que tentaram fugir, iniciando uma perseguição, que atravessou o antigo Viaduto do Centro de Nilópolis e só parou na Rua Frei Ludolf, em frente ao Terminal Rodoviário, onde os bandidos foram capturados pelos policiais.

Durante a perseguição, que tomou conta das principais vias do Centro, a população se viu no meio do fogo cruzado entre a Polícia Militar e os bandidos. Os PMs corriam entre os carros, com os motoristas assustados, procurando uma forma de se esconder e não ser atingido pelos disparos. Alguns motoristas chegaram a voltar pela contra-mão.

Apesar do susto, ninguém foi ferido e os dois bandidos foram detidos e encaminhados para a 57ª DP (Nilópolis), onde o caso foi registrado.