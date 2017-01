Tiroteio deixa motoristas em pânico

Um tiroteio no Gasômetro, na altura do Caju, deixou motoristas e passageiros em pânico na manhã desta quarta-feira. De acordo com uma testemunha que estava no local, os motoristas ficaram no meio do fogo cruzado quando suspeitos roubaram uma carga de cigarros e o profissional que fazia a segurança da carga, reagiu.

Na fuga, um suspeito abandonou o veículo no local. A carga foi levada pelos criminosos. Não há registros de feridos e o BPVE ainda não deu maiores informações sobre o tiroteio.