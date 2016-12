Tiroteio deixa morto em Nova Iguaçu

Parecia cena fictícia, mas era real. Na noite da última terça-feira, uma perseguição policial seguida de intenso tiroteio deixou um suspeito morto em frente ao Shopping Nova Iguaçu, na pista sentido Centro da Avenida Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira).

De acordo com informações da Polícia Militar, na noite da última terça-feira, agentes do 20º BPM (Mesquita) realizavam patrulhamento de rotina quando receberam informações sobre um carro que estava sendo usado por uma dupla para praticar assaltos na região. Os criminosos, que seriam do Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, foram localizados e passaram a ser perseguidos. Na tentativa de fuga, os ladrões entraram na contramão.

Ao perceber a aproximação da viatura, começaram a atirar. Os policiais revidaram, dando início a uma intensa troca de tiros. Na ação, um dos bandidos foi baleado e morreu no local. O outro conseguiu fugir.

Correria e medo de bala perdida

O tiroteio entre bandidos e policiais provocou pânico e correria entre motoristas e pedestres, que buscaram refúgio dentro do shopping e em ruas próximas. Uma atendente de loja que passava pelo local no momento do confronto relatou o sufoco.

“Foi tudo muito rápido. Estava saindo do trabalho com uma amiga quando ouvimos barulhos de tiros e voltamos para o shopping. Foi assustador. O medo mesmo era de uma bala perdida atingir alguém”, disse, sem querer se identificar.