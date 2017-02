Tiroteio deixa baleados na estação de trem

Uma confusão entre vendedores ambulantes e moradores da Favela do Dique, no Jardim América, na Zona Norte do Rio, deixou duas pessoas baleadas em uma das plataformas da estação de trem de Gramacho, na tarde desta quarta-feira.

Segundo a Polícia Militar, uma passageira foi ferida no pé e foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Sarapui, em Duque de Caxias. Um agente de segurança da estação também foi baleado, mas passa bem. Uma outra pessoa teria sido atingida na ação.

De acordo com a SuperVia, agentes da concessionária prestaram os primeiros socorros aos feridos. O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionados. A ocorrência será registrada na delegacia da área.

