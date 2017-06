Moradores das proximidades do Morro da Babilônia, no Leme, na Zona Sul do Rio, relataram que ouviram tiros na manhã desta segunda-feira. De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Chapéu Mangueira/Babilônia, os tiros foram ouvidos na parte alta da comunidade do Morro da Babilônia. Os agentes da UPP realizam buscas na região e, até o momento, nenhum ferido ou suspeito foi localizado.