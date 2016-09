Tentativa de assalto, tiroteio e morte na madrugada da Via Light

Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados na madrugada deste sábado (17/09), pois homens armados com uma Pick Up Hilux branca e uma Sandero preta fecharam três carros na Rua Otávio Tarquino com a Via Light, sentido Pavuna, no Centro, para realizar um possível arrastão.

Na verdade, constatou-se uma tentativa de assalto, onde os criminosos fecharam uma das principais vias do Centro de Nova Iguaçu e abordaram os carros que estavam policiais militares.

Na ação, duas mulheres que estavam nos veículos dos policiais foram socorridas para o HGNI, um foi preso com ferimentos e outros dois não resistiram e morreram no local. Um dos carros foi apreendido.

Segundo informações policiais, os bandidos efetuaram disparos de fuzil 556.

Com os mortos foram encontrados 01 Pistola 9 mm Bersa nº C 34881 com carregador alongado e 13 munições + 01 Pistola cal.40 24/7 Taurus com carregador e 15 munições

A polícia fechou o cruzamento da Rua Otávio Tarquino, sentido Dutra com a Via Light, e agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana estão no local desviando o fluxo de veículos para Rua Doutor Barros Júnior.

O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).

Veja o vídeo do CONIG: