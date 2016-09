Tentativa de assalto termina em fuga

Uma tentativa de assalto assustou quem passava pela Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, na noite desta quarta-feira (14). De acordo com o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE), criminosos armados tentaram roubar motoristas, mas fugiram ao perceber a aproximação policial.

Por volta das 20h10, três criminosos armados desembarcaram de um carro na altura do km 19 da Linha Vermelha, em frente à comunidade Parque Analândia. Duas motos policiais passavam pelo trecho no momento em que eles tentaram abordar motoristas. O trio fugiu a pé e o suspeito que conduzia o carro, que seria roubado, conseguiu fugir com o veículo.