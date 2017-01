Tentativa de assalto deixa um baleado próximo ao Maracanã

Marden Ribeiro, 35 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã desta terça-feira, próximo ao Maracanã, Zona Norte do Rio.

Segundo policiais da 4°BPM (São Cristóvão), bandidos assaltaram a vítima e tentaram seu celular, quando um deles atirou na perna da vítima. Marden foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não há informações do estado de saúde e nem se o homem teria reagido ao assalto.

O caso foi registrado na 18°DP (Praça da Bandeira).