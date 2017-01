Tentativa de assalto deixa dois feridos

Um policial civil e uma mulher, identificados como Henrique Souza Leal Botelho e Eliene Braga de Araujo, foram baleados durante uma tentativa de assalto a um comércio na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, no início da noite desta segunda-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, o agente baleado estava fazendo compras e reagiu ao assalto.

As duas vítimas foram socorridos na Casa de Saúde Santa Terezinha e não correm risco de morte, de acordo com a PM. Segundo informações do 6º BPM (Tijuca), dois dos suspeitos fugiram em uma moto em direção ao Centro e um deles aparentava estar baleado.

Um dos suspeitos, que foi baleado durante o episódio, recebeu atendimento médico no Hospital Souza Aguiar, Centro do Rio. Uma equipe da polícia foi para o local identificar o ferido. A ocorrência será registrada na 19ª DP (Tijuca).