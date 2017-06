Tenente-coronel da PM do Rio é baleado em assalto

Um oficial da Polícia Militar do Rio foi baleado, na manhã desta quinta-feira, na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá — que liga as zonas Norte e Oeste do Rio. O tenente-coronel Lacerda passava de carro pela via quando foi rendido por assaltantes. Os bandidos atiraram contra ele, que foi ferido de raspão num dos braços. Ainda não há informações se a vítima reagiu.

Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram para o local e encontraram o PM ferido. O tenente-coronel foi levado para o Hospital Central da PM, no Estácio, na Zona Norte da cidade e está fora de perigo. Policiais fazem buscas na região à procura dos criminosos.

Nesta quarta-feira, motoristas que passavam pela Grajaú-Jacarepaguá — cujo nome oficial é Avenida Menezes Cortes — viveram momentos de pânico durante um tiroteio seguido de perseguição na via. Na ocasião, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista Méier faziam um patrulhamento pela autoestrada e, quando tentaram abordar um carro. os ocupantes do veículo reagiram e atiraram contra os PMs, que revidaram.

Após a perseguição, o carro dos bandidos se desgovernou e bateu. Um dos criminosos ficou ferido e foi levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. No automóvel — que é roubado e foi apreendido — os policiais encontraram uma pistola e drogas.