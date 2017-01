Taxista é executado em Campo Grande

Um taxista foi morto a tiros na noite de quinta-feira (12), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A vítima Fernando César Rodrigues Pinto, 44 anos, estava trabalhando e tinha acabado de deixar uma passageira quando foi abordado. O crime ocorreu na Estrada do Campinho, por volta das 20:30h, próximo a uma lona cultural do bairro.

A passageira disse à polícia que não viu nenhuma movimentação estranha na região, mas que minutos depois de descer do carro ouviu vários disparos. Parentes da vítima, contaram que os criminosos não roubaram nada do taxista.