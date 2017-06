Suspeitos de fraude são presos em Copacabana

Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam, nesta quarta-feira, em flagrante, Felipe Rocha de Farias e Felipe Cordeiro do Nascimento, suspeitos de estelionato, uso de documento falso e formação de quadrilha. Eles e outros suspeitos de fraude trocavam informações em um grupo de Whatsapp, onde os nomes das vítimas foram citados.

Segundo a investigação, a dupla desviava talões de cheques das vítimas e, em posse dos dados das contas, compareciam às lojas das operadoras usadas pelos donos dos talões. Com documentos falsos, noticiavam a perda do chip. Após habilitar os números da vítima em seus próprios aparelhos, conseguiam realizar saques em agências bancárias – ao tentar contatar as vítimas, os bancários eram atendidos por um dos integrantes da quadrilha, que autorizava o pagamento.

Os agentes receberam informações de que os suspeitos estavam realizando saques em Copacabana. Felipe Rocha Farias foi encontrado no interior de uma agência do Banco do Brasil na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Felipe Cordeiro do Nascimento foi encontrado na Praça Sarcozelo, aguardando o outro. Com ele, foram encontrados diversos cheques em nome das vítimas.