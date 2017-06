Suspeitos de estelionato e falsificação são presos pela Polícia Civil de Duque de Caxias

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira por policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) no momento em que realizava a confecção de vários documentos que tinham como objetivo o saque de contas inativas do FGTS. Maxwell Borges da Silva, de 39 anos, foi capturado após denúncia recebida por meio do WhatsApp da delegacia (99817-0306) no bairro Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo investigações da 59ª DP, Maxwell é integrante de uma quadrilha especializada neste tipo de fraude.

Maxwell foi autuado pelo crime de falsificação de documento público previsto no artigo 297 do Código Penal. A operação realizada nesta manhã foi batizada de Espelho Mágico. A delegada Raissa Celles agradece o apoio da população e reforça o telefone da delegacia para denúncias 99817 0306. O sigilo será mantido.