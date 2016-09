CORE faz operação para localizar bandidos

Um suspeito foi morto, dois homens presos e um menor apreendido em uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) na favela do Guacha, em São João de Meriti, neste sábado.

A ação tinha como objetivo capturar os responsáveis por uma tentativa de roubo contra um inspetor de polícia da CORE. O agente estava dirigindo quando foi abordado por Richard Pereira do Nascimento, de 18 anos, e Michael Douglas Fonseca da Silva, de 20. Ambos fugiram em direção à comunidade do Guacha, mas foram capturados. Um terceiro suspeito, que também participou da abordagem ao policial, identificado como Fábio do Nascimento Aguiar, de 19 anos, está foragido.

Na operação militar, os policiais trocaram tiros com o tráfico local e acabaram baleando e capturando dois traficantes: Arthur Rodrigues Morais, de 23 anos e Fabiano Rafael de Jesus, de 21. Arthur não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Com eles foram apreendidos uma pistola, rádio transmissor, grande quantidade de drogas e um veículo roubado.