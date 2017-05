Suspeito atropela pedestre em alta velocidade

Câmeras de segurança registraram uma perseguição e atropelamento na Avenida Jansen de Melo, no Centro de Niterói, região metropolitana do Rio, na madrugada desta segunda-feira (15). Nas imagens, um pedestre aparece atravessando a rua quando é atingido por um motociclista em alta velocidade. Segundo a Polícia Militar, o piloto teria roubado o veículo e tentava fugir do cerco policial.

Após atropelar a vítima, o suspeito cai da moto, se levanta e corre pela avenida. Ele é perseguido por policiais do Batalhão de Niterói (12º BPM) que o apreendem. Segundo a PM, o suspeito é menor de idade.

A vítima, lançada com o impacto da batida, senta no asfalto e é socorrido por outro pedestre que passava na área. Nas imagens, também é possível ver a chegada do socorro.