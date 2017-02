Suspeito de roubos é morto em Nova Iguaçu

Um homem que seria suspeito de praticar roubos na região do Jardim Iguaçu, bairro localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, foi morto nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Moradores relataram que por volta das 5h30 ouviram diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, um corpo foi encontrado sobre uma poça de sangue na Rua Professor Heleno Cláudio Fragoso, próximo ao Campo do Flamenguinho. Ao lado do cadáver havia uma motocicleta.

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investigam o caso, apuram a informação de que ele seria ladrão e praticava assaltos no bairro, acabamndo morto por justiceiros da região. Os policiais apreenderam uma arma de brinquedo.

A reportagem do Hora H apurou que moradores do Jardim Iguaçu estão sendo vítimas constante de assaltos quando saem para trabalhar na madrugada. Na maioria das ocorrências, dois homens numa moto atacam pedestres e depois fogem em direção à Dutra.

