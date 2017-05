Suspeito de matar PM é preso em Japeri

Policiais do 24º BPM (Queimados) prenderam, na manhã desta terça-feira (16), um suspeito de matar um policial militar durante um confronto, no Morro dos 40, em Japeri. Gilberto Guimarães Pereira Correa foi assassinado no dia 31 de março.

O criminoso, que não teve a identidade revelada pela polícia, seria gerente do tráfico de drogas da comunidade. Com ele, foi apreendida uma pistola com munições.

A ocorrência será registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).