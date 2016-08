Supervia terá que construir rampas em Nova Iguaçu

A Supervia foi condenada a instalar equipamentos que promovam a acessibilidade de pessoas idosas e portadores de necessidades especiais às estações de Austin e Centro de Nova Iguaçu. A decisão foi tomada por desembargadores da 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), atendendo recurso movido pelo pai de um passageiro com deficiência física e mental contra uma decisão anterior que isentava a empresa de concluir as mudanças para acesso às estações ferroviárias.

Segundo a relatora do processos, a desembargadora Regina Lucia Passos, pai e filho têm dificuldade de locomoção e uso das estações pela falta de rampas ou elevadores, apesar das necessidades especiais. Ainda segundo o relatório, a empresa deve responder pelas falhas na concessão que lhe foi dada para a exploração do serviço de transporte. A concessionária ainda foi condenada a pagar R$ 20 mil a cada um dos autores, por danos morais.