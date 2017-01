Submetralhadora é apreendida em comunidade

Uma submetralhadora foi apreendida durante uma operação, na manhã desta terça-feira, na localidade conhecida com Buraco da Nazinha, no Morro da Babilônia, no Leme, na Zona Sul do Rio. Na ação, dois homens foram presos e cinco adolescentes foram detidos.

Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Babilônia/Chapéu Mangueira, além da submetralhadora, os PMs encontraram duas pistolas, uma granada, dois radiotransmissores, além de 350 pinos de cocaína, 207 trouxinhas de maconha e R$ 60.

Os suspeitos foram encontrados após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade. A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana).