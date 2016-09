Soldado do exército é preso por roubo

Um soldado do Exército foi preso nesta terça-feira (13) suspeito de ter roubado os celulares de quatro pessoas. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Hudson Leandro de Moraes abordava as pessoas, se identificava como policial e roubava os pertences. As vítimas contaram que ele simulava estar armado, pedindo que entregassem os celulares e informassem a senha de desbloqueio.

A partir do registro de ocorrência na 19ª DP (Tijuca), a polícia rastreou um dos celulares roubados e interrogou o receptador. O rastreamento do aparelho apontou a localização na mesma rua em que mora o soldado. As vítimas o reconheceram por fotografia. Um mandado de prisão temporária foi expedido junto ao Plantão Judiciário do TJRJ.

Hudson foi preso no quartel em que servia. Com ele, foi encontrado o distintivo usado nas abordagens e o aparelho de uma das vítimas. A polícia investiga se ele está envolvido em outros crimes semelhantes.