Soldado da PM morre em tiroteio

Um soldado da UPP Jacaré morreu nesta quarta-feira (22) após ter sido atingido por um tiro durante um tiroteio na comunidade, na Zona Norte do Rio. Outro militar também ficou ferido na ação.

De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), a troca de tiros ocorreu na noite desta terça-feira (21). O soldado Michel de Lima Galvão, de 32 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pela manhã.

No mesmo confronto com criminosos, o soldado Thiago Gregório Ribeiro da Silva foi baleado no rosto. Segundo a CPP, ele permanece internado e seu estado clínico é estável.