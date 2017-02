Socialite é encontrada morta na Zona Sul do Rio

A socialite e funkeira Worms Pinto, 46 anos, também conhecida como Heloísa Faissol, foi encontrada morta na tarde essa quinta-feira (02) em seu apartamento, na Rua Souza Lima, em Copacabana, Zona Sul do Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O corpo da socialite foi encontrado pelo filho, José Arthur, 19 anos. Segundo a polícia civil, o corpo estava na cozinha. Os peritos realizaram a análise inicial no local. Muito abalados, parentes passaram a manhã na 13°DP (Ipanema) e, logo em seguida liberaram o corpo no Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela 13° DP (Copacabana).

Heloísa Faissol participou do programa ‘A fazenda’, exibido pela TV Record, em 2014, ficando entre os três finalistas da então edição do Reality Show. A carreira de funkeira alavancou após suas festas no Morro da Babilônia, Zona Sul do Rio.