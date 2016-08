Shopping de Meriti realiza 1º Evento Gastronômico

O Shopping Grande Rio está promovendo seu primeiro evento de gastronomia, inspirado em programas internacionais e nacionais de relevância ,tais como o Master Chef e o Super Chef. O evento que iniciou ontem (25), irá até o dia 25 de setembro, sempre de quinta à domingo, de 16h às 18h, na loja em frente a Renner.

Em parceria com o Instituto Gourmet, lojas Toque a Campainha e Leader, a ação apresentará uma série de aulas shows de gastronomia tais como: bolo de pote salgado, palha italiana, brigadeiro gourmet, entre outros, que culminará com uma grande competição entre os participantes onde os 3 primeiros colocados concorrerão à kits de prêmios.

Para participar, o cliente deverá se inscrever no SAC do shopping. O investimento será de R$ 10,00 + 1kg de alimento não perecível, para doação a uma instituição da região. Serão 25 participantes por turma e a inscrição se encerra sempre em até 2h antes do início das aulas. Além de aprender um pouco mais sobre o mundo da gastronomia, o cliente ganhará ainda um certificado de participação do Instituto Gourmet. Confira o regulamento no local.