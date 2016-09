Setrab divulga 1.180 vagas de emprego

O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) divulgam a existência de 1.180 oportunidades de emprego em todo o estado. Os salários podem chegar a R$ 3 mil, mais benefícios. São chances para ambos os sexos e exigem formação entre o ensino fundamental incompleto e o superior completo.

Existem 119 vagas para deficientes, entre elas, 30 para Faxineiro, 27 para Alimentador de Linha de Produção, dez para Embalador, dez para Fiscal de Transporte Coletivo, entre outras.

A Capital tem 819 chances, com destaque para 201 vagas para Repositor de Mercadorias, 116 para Atendente de Lanchonete, 30 vagas para Alimentador de Linha de Produção, 100 para Operador de Caixa, entre outras. Na Região Metropolitana são 91 vagas sendo 31 para Operador de Caixa, 15 para Repositor de Mercadorias, 15 para Embalador, dez para Técnico de Vendas, entre outras.

Para a Região Serrana são 83 vagas, sendo 31 para Alimentador de Linha de Produção, cinco para Pedreiro, cinco para Vendedor, cinco para Costureiro, entre outras. No Médio Vale do Paraíba são 68 chances. Entre elas estão cinco para Ferramenteiro, cinco para Técnico em Segurança no Trabalho, cinco para Eletricista, entre outras.

As inscrições para se candidatar às vagas coletadas pela secretaria podem ser feitas nos postos SINE/Setrab http://www.rj.gov.br/web/setrab/exibeconteudo?article-id=2566341 ou no site maisemprego.mte.gov.br. A secretaria também mantém em seu site o PDF com a distribuição de chances existentes por região e função.

Para manter o Painel de Vagas o mais atualizado possível, a Secretaria passou a divulgá-lo duas vezes na semana, sendo uma na terça-feira à tarde e outra na sexta-feira.