Servidores começam a chegar para ato contra aumento da Previdência; segurança é reforçada

Desde as 11h, servidores de diversas categorias começaram a chegar à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para o ato marcado para as 13h, contra o aumento da contribuição previdenciária. Na entrada principal, pelo acesso da Avenida Presidente Antônio Carlos, os funcionários estão prendendo cartazes na grade que cerca todo o entorno do Palácio Tiradentes. Agentes da Polícia Militar estão espalhados pelas ruas próximas a Alerj. Um grupo está em frente à Rua da Assembleia, enquanto outro está próximo ao Terminal Menezes Cortes.

No acesso pela Avenida Erasmo Braga, líderes do Movimento Unificado dos Servidores (Muspe) estão com carro de som convocado os funcionários e gritando palavras de ordem contra o governo. Eles são observados por um grupo de 20 policiais. O Muspe cobra a entrada no parlamento para acompanhar a votação marcada para as 15h. Já foi informado aos líderes do movimento que não será permitida a entrada dos servidores no Palácio.