Sérgio Cabral é condenado a 14 anos e dois meses de prisão

O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, em uma ação da Lava Jato, neste terça-feira, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão foi publicada pela Justiça Federal nesta manhã.

Adriana Ancelmo, mulher de Cabral, foi absolvida por falta de provas. Já Cabral terá que cumprir a pena, inicialmente, no regime fechado. O processo é referente a investigação de recebimento de propinas nas obras do Comperj, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

Foram condenados também Wilson Carlos Cordeiro de Silva Carvalho, que era secretário do governo do Rio na gestão de Cabral, por corrupção passiva e dois crimes de lavagem de dinheiro (dez anos e oito meses de prisão); e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, sócio do ex-governador, por corrupção passiva e quatro crimes de lavagem de dinheiro (12 anos de reclusão).