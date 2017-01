Secretários de Belford Roxo participam da troca de comando do 39º BPM

O tenente-coronel Valdecir Lima assumiu, na última segunda-feira, o comando do 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo). Ele substitui André Santos de Souza. Em um ano na unidade, o ex-comandante destaca que foram apreendidas 157 armas de fogo, entre elas, 10 fuzis.

Os secretários municipais Marcio Canella (Casa Civil); Jorge Eduardo Barreto (Segurança Pública); Romão Roberto Villaça (Mobilidade Urbana), participaram da cerimônia, que foi coordenada pela coronel Cláudia de Mello Lovain, responsável pelo 3º Comando de Policiamento de Área.

O novo comandante enfatizou que já está elaborando o planejamento de atuação para combater o crime. Ele elogiou o trabalho feito pelo seu antecessor e revelou que irá se reunir com o Estado-Maior da Polícia Militar para traçar as metas. “Temos muito trabalho pela frente, mas estamos preparados para enfrentar todas as dificuldades”, resumiu o comandante, que tem 26 anos de PM, acentuando que bairros como Gogó da Ema, Roseiral e Vila Pauline, entre outros, estão entre os mais violentos.

O ex-comandante André Santos de Souza fez um rápido balanço de sua atuação à frente do batalhão. Além das 157 armas de fogo, foram apreendidas: 1.792 pedras de crack; 241 rádios transmissores, 84 máquinas caça-níqueis; cerca de 45 quilos de cocaína e 43 quilos e 182 gramas de maconha. “Sentirei saudade desta tropa guerreira, mas o que foi plantado aqui dará bons frutos”, encerrou.

Mais segurança

Destacando que a parceria da Prefeitura com o 39º é fundamental para combater a violência, o secretário de Segurança de Belford Roxo, Jorge Eduardo Barreto, revelou que o órgão conta apenas com duas viaturas em bom estado circulando. “Já começamos o processo de reforma de dez. Nosso objetivo é colaborar para oferecermos mais segurança à população”, ressaltou.

Participaram ainda da solenidade o secretário de Ordem Pública de São João de Meriti, Francisco D’Ambrósio; a promotora Maria Lucia Winter, o delegado da 54ª DP, Luiz Henrique, o secretário de Obras de Belford Roxo, Bruno Paes Leme; os vereadores Marcinho Bombeiro, Anjinho, Juarez da Farmácia; Nem do Colonial e representantes da sociedade civil.