Secretaria da Terceira Idade promove aulão de Dia das Mães

O Dia das Mães em Queimados começou a ser comemorado já nesta sexta-feira (12). A Prefeitura realizou aulão especial de ginástica, no ginásio municipal de esportes, que contou com a participação de 50 mães que estão na melhor idade e esbanjando alegria e saúde. Elas se exercitaram embaladas por música pop, samba, e até funk. A atividade foi encerrada com um café da manhã, em meio a uma grande confraternização.