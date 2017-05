Saúde de Porto Real amplia atendimento oftalmológico

O Centro de Diagnóstico e Tratamento agora conta com mais oftalmologistas. Com a chegada de mais um especialista, hoje a unidade dispõe de três médicos da área, além de outros 30 profissionais de diversas especialidades. O aumento na capacidade de atendimento foi possível através de um Processo Seletivo, realizado no início do mês de maio. “Estamos avançando a cada dia para oferecer uma saúde com a qualidade que a população merece”, avalia o prefeito Jorge Serfiotis.

A assistência especializada implantada pela Prefeitura, executada pela Secretaria de Saúde, amplia o acesso a consultas e serviços de apoio diagnóstico. Quinze especialidades médicas realizam atendimentos e serviços como ultrassonografia e biópsia, à população do município.

O Centro de Diagnóstico e Tratamento funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 17 horas na Avenida Renato Monteiro, 1235, Novo Horizonte e atende pelo telefone 3353 4058.