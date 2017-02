Salário de domésticas terá aumento

O governo do estado enviou nesta quinta-feira (2) uma mensagem à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj),na qual aponta uma correção no piso salarial regional das empregadas domésticas.

Com a correção de 7,53%, o salário subirá de R$ 1.052,34 para R$1.131,58 ainda este ano. O projeto de lei pode ser publicado ainda hoje no Diário Oficial Legislativo e na próxima semana levado para votação. O aumento caberá para as seis faixas salariais do piso. Assim sendo, garçons, na faixa 2, irão receber R$ 1.173,28; porteiros de edifícios e condomínios (faixa 3) ganharão R$ 1.256,70.

Mais de dois milhões de trabalhadores da inciativa privada serão beneficiados pelo reajuste. O presidente da Alerj, deputado Jorge Picciani (PMDB) informou que “Se estiver tudo pronto (será colocado em pauta) semana que vem. Mas deve ter uma reunião da Comissão de Trabalho entre patrões e empregados, ou seja, suas representações”.