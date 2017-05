Sábado é dia de vacinação em Japeri

No próximo sábado (13) nove das dez unidades de saúde de Japeri estarão abertas para o Dia D de vacinação contra a gripe. O atendimento será das 8h às 17h. Somente no bairro São Sebastião a vacinação acontecerá na Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa, que fica na rua Moacir Ferreira, nº 64 .

Fazem parte do grupo prioritário as crianças de seis meses a menos de cinco anos de idade, as gestantes, mulheres no período até 45 dias após o parto, os maiores de 60 anos, as mulheres com até 45 dias do parto, os trabalhadores da saúde e os indígenas.

Também fazem parte do público alvo os professores das redes pública e privada, trabalhadores do sistema prisional, adolescentes privados de liberdade e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, que deverão apresentar prescrição médica antes de se vacinarem.

A vacina é segura e eficaz, protege contra os principais tipos de vírus da gripe, inclusive, H1N1.