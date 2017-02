RJ bloqueia RioCard de idosos

Os idosos que possuem a gratuidade do cartão RioCard tiveram o cartão bloqueado na última quinta-feira. Usuários dizem que, ao entrarem em contato com a central de telefone da RioCard, foram informados que deveriam procurar os postos do Méier, na Zona Norte, ou de Bangu, na Zona Oeste, para resolver o problema.

A grande procura nos postos na última sexta-feira (10) fez com que mais de 400 pessoas ficassem esperando na fila na porta do posto do Méier. Sob o sol quente, muitos idosos tiveram que esperar mais de três horas para atendimento. No local, a informação passada pelos funcionários do RioCard era de que o bloqueio tinha sido feito porque as empresas suspeitaram que alguns cartões estavam sendo usados por terceiros.