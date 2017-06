Rio terá mais 380 agentes da PRF

O Rio vai receber o reforço de 380 policiais rodoviários federais para patrulhar as estradas estaduais. “O governo federal prometeu ainda aumentar o efetivo da Polícia Federal no Rio e fortalecer a interlocução entre as áreas de inteligência”, afirmou em nota o Palácio Guanabara, na noite da última segunda-feira.

Além do reforço de policiais, está prevista a criação de um comitê formado pelo Gabinete de Segurança Institucional, ministérios da Defesa, Justiça e Segurança Pública, Desenvolvimento Social e Agrário, e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Além de investimentos em equipamentos, laboratórios e pessoal das polícias, o governo federal pretende ampliar os benefícios do Bolsa Família e de outros programas sociais nas comunidades do Rio e nos subúrbios. “Esta é a primeira vez que um governo assume a responsabilidade sobre esse tema (segurança pública) que nenhum prefeito ou governador terá condições de superar sozinho”, disse o presidente da Câmara, após o discurso de Temer. De acordo com Maia, o plano em elaboração “garantirá futuro e paz melhores no Rio”.

Em outra reunião, no Palácio de Guanabara, o governo federal prometeu criar uma força-tarefa, em parceria com o governo do estado e a prefeitura, para atuar na área social, visando à diminuição dos índices de criminalidade no estado.