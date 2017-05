Rio tem sexta morte por febre amarela confirmada, diz Secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (Ses) confirmou, no fim da tarde desta segunda-feira, a sexta morte causada por febre amarela no Rio de Janeiro. O óbito aconteceu em Santa Madalena, no Noroeste do estado, e foi atestado por exames laboratoriais feitos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). No total, o Rio já registrou 15 casos da doença.

De acordo com a secretaria, foram distribuídas 4.975.425 de doses de vacina contra febre amarela para os 92 municípios, com prioridade para a lista que inclui 65 municípios considerados mais vulneráveis, de acordo com a análise da subsecretaria de Vigilância em Saúde.

Outros 10 municípios são considerados prioritários e também receberão novas remessas de vacinas, de acordo com a entrega a ser feita pelo Ministério da Saúde. São eles: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Magé, Petrópolis, Resende, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis e Três Rios.