Restaurante popular oferece almoço de Natal grátis

O almoço de Natal, que será distribuído pelo restaurante popular da Central do Brasil, será gratuito para todas as 1,5 mil pessoas que forem até a unidade nesta sexta-feira (23). Fechados há 45 dias fechados por falta de pagamento, a unidade no Centro do Rio vai reabrir as portas de forma excepcional. A taxa de R$ 2 que seria cobrada anteriormente por cada refeição foi cancelada.

Entre as pessoas que serão atendidas estão trabalhadores de baixa renda, desempregados, estudantes, aposentados, moradores de ruas e famílias em situação de risco de insegurança alimentar e nutricional.

Com um cardápio especial, a ceia natalina terá salada mista, pernil a Califórnia, farofa de passas, arroz, feijão, refresco. De sobremesa, o público poderá comer doce de leite e um mini panetone para cada um. As refeições serão servidas das 11h às 14h30.