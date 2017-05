Queimados se prepara para o ‘Dia D’

Em vigor desde a primeira quinzena de abril, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza terá um “Dia D” em Queimados no próximo sábado (13), quando 19 unidades de saúde pública do município estarão aplicando a vacina das 8h às 17h. Em concordância com o calendário proposto pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde pretende vacinar mais de 32 mil queimadenses até o dia 26 de maio. Até o momento, apenas 4100 pessoas receberam a dose da vacina na cidade.

De acordo com a secretária de saúde, Dra. Lívia Guedes, a novidade deste ano fica por conta da inclusão dos professores no público-alvo da imunização gratuita.

“O ‘Dia D’ é de suma importância porque aos sábados muita gente que trabalha durante a semana pode procurar um posto de saúde, levar os filhos para se precaver contra o vírus, cuidando assim da saúde de toda a família. Estamos empenhados nessa causa e precisamos do apoio da população”, afirmou a gestora.