Queimados recebe a próxima edição do Programão Carioca

A próxima parada do Programão Carioca – iniciativa da Globo com apoio da Globo Filmes e patrocínio da Estácio – será em Queimados, no próximo sábado, a partir das 14h. Nesta edição do projeto, que leva manifestações artísticas a diferentes pontos da cidade, o público poderá aproveitar atividades gratuitas como oficinas, cinema, aulão de dança e apresentação teatral. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Na aula de animação, os participantes vão conhecer o Pixilation, técnica que cria uma sequência de fotografias de pessoas, enquanto na oficina ‘Pequeno poeta’, as crianças vão se aproximar da poesia e da escrita. O Programão Carioca contará ainda com oficinas de fantoches, plantação de mudas em vasos feitos com garrafas pets e teatro com a ‘Companhia Queimados Encena’.

O filme ‘Um namorado para minha mulher’ será exibido às 16h. O longa conta a história de Chico (Domingos Montagner), que decide acabar seu casamento com Nena (Ingrid Guimarães) contratando um amante profissional para seduzi-la. Para encerrar esta edição do projeto, haverá um aulão de dança com o grupo ‘Queimados tem seu charme’ e a peça musical ‘O grande sucesso’, produção encenada pelo ator Alexandre Nero que apresenta um grupo de artistas que esperam na coxia sua vez de entrar em cena e discorrem de maneira bem humorada sobre sucesso e fracasso.