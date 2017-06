Queda de carga de tijolos interdita parcialmente pista central da Avenida Brasil

A queda de uma carga de tijolos na manhã desta quarta-feira causa a interdição parcial da pista central da Avenida Brasil, na altura do bairro Jardim América, Zona Norte do Rio. O trânsito é intenso na pista sentido Zona Oeste, onde ocorreu o acidente.

De acordo com o Centro de Operações, uma carreta bateu na mureta da agulha que divide as pistas lateral e central, onde a carga de tijolos caiu. Equipes da CET-Rio estão no local para orientar o trânsito.