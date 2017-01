Quatro presos em prédio de Copacabana

Policiais do 19° BPM (Copacabana) e do 23°BPM (Leblon) prenderam na tarde desta quinta (19), três homens e uma mulher em um edifício da Rua Bulhões de Carvalho, Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. O grupo teria feito um sequestro relâmpago próximo a Praça da Bandeira e obrigado a vítima a deixá-los entrar em seu apartamento. Os criminosos chegaram a fazer um idoso refém, que foi liberado após a repressão dos policiais militares, que chegaram a interditar a rua. Um revólver calibre 38 foi apreendido. A ocorrência foi registrada na Divisão Antissequestro (DAS).