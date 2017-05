Quatro PMs são baleados no Complexo do Alemão um dia após morte de moradora

Quatro policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora Nova Brasília, no Complexo do Alemão, foram baleados na manhã desta terça-feira, exatos cinco anos após a instalação da quarta UPP no conjunto de favelas — a unidade chamada Alemão. Nesta segunda, uma moradora do conjuinto de favelas morreu após ser atingida por uma bala perdida.

Um dos agentes foi atingido por estilhaços no rosto, outro levou um tiro em uma das panturrilhas, um terceiro foi atingido por dois disparos numa coxa e um quarto policial foi ferido de raspão na cabeça.

Os policiais foram levados para o Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte. As primeiras informações são de que os agentes estão em estado estável.

Desde por volta das 9h desta terça-feira, tiroteios assustam moradores do Alemão. Segundo relatos de moradores, a movimentação policial é intensa. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no local. Na Avenida do Itararé, carros foram revistados. O clima é de tensão no conjunto de favelas.