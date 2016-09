Quarteto cai em cerco da PM

Policiais militares do 21° Batalhão de Polícia Militar (São João de Meriti) em ação na comunidade do Dique, na Zona Norte do Rio, prenderam 4 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no local. Os marginais foram identificados como Jean Renato Pereira, Carlos Daniel da Silva Lima, Luiz Fernando Ferreira Teixeira e Antonio Carlos Tibúrcio.

Em patrulhamento pela localidade, a equipe do 21° BPM deparou-se com 4 suspeitos armados em ponto de venda de entorpecentes. Ao avistarem a viatura os marginais tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. Após abordagem realizada pelos agentes, foram apreendidos 290 pinos de pó branco, 350 pinos de crack, 520 trouxinhas de maconha, uma pistola calibre 9mm de marca sarsilmaz de fabricação turca com 7 munições e um rádio transmissor.

Os marginais e o material apreendido foram encaminhados à 54ª DP (Belford Roxo).