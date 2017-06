Quarta edição de festival de cerveja tem forró e quadrilhas em Duque de Caxias

A bordo de um Fusca amarelo, o empresário Leandro Greco, de 40 anos, leva seu Chopp 73, uma cerveja artesanal, para diversos pontos do Grande Rio. A partir de hoje, o charmoso carro (carregado com a loura gelada) será uma das atrações principais da quarta edição do Caxias Beer Festival, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

— Acho que todo mundo da minha geração tem uma relação afetiva com o Fusca. Por isso, resolvi misturar essa paixão com a cerveja bem gelada. Vai ser a primeira vez que estaciono aqui em Caxias — afirma Leandro, que é morador do Grajaú, na Zona Norte do Rio.

O evento, que arrasta mais de cinco mil pessoas por dia, desta vez entra no clima das festas juninas e traz outras novidades. Serão dez food trucks com diversas opções de comida. Entre elas, pratos típicos como carne de sol com aipim e churros recheados, entre outros. Haverá ainda brincadeiras, como pescaria e correio do amor.

Para animar o público, atrações como o sertanejo Daniel Safadão e apresentação da quadrilha Forrobodó, que é de Santa Cruz da Serra, também em Caxias.