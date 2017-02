Quadrilha que roubava carros e cargas é presa

De acordo com policiais da 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna), os suspeitos estavam dirigindo um carro roubado há três dias, próximo à Inhaúma, também na Zona Norte. No veículo foi encontrada uma pistola italiana de calibre restrito com numeração raspada.

Vinícius é soldado do exército há um ano e meio, lotado no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR/RJ), e é apontado pela investigação policial como o autor das ameaças, com arma de fogo, feitas à vítima durante o roubo do carro.