Quadrilha é presa em operação conjunta

Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua), o Grupo de Apoio da Promotoria (GAP) e o Batalhão de Ações com Cães ( BAC ) realizaram na manhã desta quinta-feira (16), operação nos bairros Morro do Cruzeiro e Vila Nova, localidade sob influência do tráfico de drogas. O objetivo era cumprir 06 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão expedidos pelo Ministério Público.

Na operação cinco pessoas foram detidas e encaminhadas para a 137ª DP (Miracema) e após serem autuadas, aguardaram transferência para a Casa de Custódia e para o DEGASE. Na ação foi apreendida 01 pistola 9 mm que estava na residência de um homem que se encontra preso em regime fechado. A esposa dele estava no local e foi conduzida à delegacia e logo após foi liberada.

