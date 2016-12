Quatro pessoas foram presas durante saque a caminhão de cerveja

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta segunda-feira, quatro pessoas que saqueavam um caminhão carregado com cerveja, na rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 124, em Piraí, no Sul Fluminense.

Os agentes davam apoio ao condutor do caminhão, que seguia para o Rio de Janeiro, quando encontrou quatro pessoas rasgando a lona sobre a carga e iniciando o saque do carregamento de cerveja.

Os policiais impediram a continuidade do crime e prenderam os indivíduos por furto. Um deles já havia sido preso, também por furto. Eles foram encaminhados a carceragem da 94ª DP (Piraí), onde a ocorrência foi registrada.