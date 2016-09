Quadrilha é presa com 800 kg de maconha

Agentes da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes (DRE) prenderam cinco pessoas que transportavam cerca de 800 quilos de maconha, na altura de Três Rios, na BR 040, no domingo. A droga estava escondida na carroceria de um caminhão Mercedes, e dois automóveis faziam a escolta da carga quando foram flagrados pela polícia.

A droga era oriunda do estado do Paraná e tinha como destino final comunidades do Rio de Janeiro. Um casal que fazia parte da quadrilha tinha saído da cadeia recentemente, onde cumpria pena pelo mesmo crime, de tráfico.

Os homens foram levados para o Presídio Ary Franco, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, e a mulher, para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.