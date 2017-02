Quadrilha do tráfico vai em cana

Policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) após checar denúncia de homens estariam traficando drogas na comunidade de Monsuaba, em Angra dos Reis, prenderam nove homens, que estavam escondidos em uma casa. Os nove confessaram que fazem parte do tráfico na referida comunidade. Com eles foram apreendidos 01 pistola calibre 9mm, 01 espingarda calibre 12, 01 espingarda calibre 28, 307 pinos de cocaína e 06 rádios transmissores.

A ocorrência encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis).

